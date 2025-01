Em Porto Alegre, haverá condições para pancadas de chuva irregulares em alguns pontos. Félix Zucco / Agencia RBS

O final de semana será de avanço das áreas de instabilidade pelo Rio Grande do Sul, influenciado pelo aumento das temperaturas e da umidade. O sábado (18) deve começar com céu parcialmente encoberto e a chuva aparece no decorrer das horas.

Conforme informações da Climatempo, haverá uma maior formação de nuvens no Norte e Leste gaúcho, que percorre a Serra, o Litoral, a Região Metropolitana e o Sul. Em alguns municípios dessas áreas, haverá condições para pancadas de chuva irregulares, com chances de virem acompanhadas por raios e rajadas de vento.

— É uma situação típica de verão, em que temos chuva principalmente durante a tarde. Temos um forte aquecimento durante o dia, seguido pela formação dessas nuvens de chuva, que produzem pancadas isoladas. Podemos ter um grande volume de precipitação em um curto espaço de tempo, trovoadas e até queda de granizo. Essa condição deve persistir para o final de semana — diz Henrique Repinaldo, meteorologista do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Áreas das Missões e da Fronteira Oeste seguem com destaque para as altas temperaturas e tempo mais aberto. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a ocorrência de onda de calor. Em Uruguaiana, o termômetro poderá chegar aos 37ºC.

Onda de calor está sendo influenciada por uma massa de ar quente vinda da Argentina. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

No domingo (19), o desenvolvimento de uma área de baixa pressão próximo ao Rio Grande do Sul deve espalhar a chuva por todo território gaúcho, incluindo a Fronteira Oeste e a região das Missões.

É alto o risco para temporais em diversos pontos, especialmente em municípios localizados entre a Campanha gaúcha e o extremo Sul do Estado.

A tendência é que a semana comece com alívio das temperaturas, já que haverá a entrada de uma nova frente fria. A nebulosidade continua presente e os núcleos de chuva devem ganhar força.

Veja a previsão para a sua região neste sábado:

Região Metropolitana

O sábado será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. A nebulosidade permanece durante a noite, sem chuva. Em Porto Alegre, o termômetro varia entre 22ºC e 33ºC.

Campanha

A previsão do tempo para sábado é de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com muita nebulosidade. Em Bagé, a temperatura mínima atinge os 20ºC e, a máxima, os 31ºC.

Fronteira Oeste

Dia ensolarado com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 23ºC e 37ºC.

Litoral Norte

Para a região, é esperado sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima atinge os 22ºC e a máxima, 29ºC.

Litoral Sul

O sábado será de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 23ºC e 27ºC.

Região Central

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 21ºC e, a máxima, de 31ºC.

Região Noroeste

A previsão do tempo indica que o dia será sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 22ºC e 33ºC.

Região Norte

O sábado será de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite de céu limpo. Em Passo Fundo, a mínima será de 19ºC e a máxima, de 30ºC.

Região Sul

É esperado sol com algumas nuvens e chuva passageira para a região. À noite, muitas nuvens mas com tempo firme. Em Canguçu, a mínima será de 21ºC e a máxima, de 28ºC.

Serra

A previsão do tempo para sábado é de sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 19ºC e 30ºC.

Veja a previsão para a sua região neste domingo:

Região Metropolitana

O domingo terá sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, nebulosidade, mas sem chuv. Em Porto Alegre, o termômetro varia entre 22ºC e 29ºC.

Campanha

A previsão indica que o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, tempo fica chuvoso. Em Bagé, a temperatura mínima atinge os 22ºC e, a máxima, os 29ºC.

Fronteira Oeste

É esperado sol com muitas nuvens para a região. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 24ºC e 29ºC.

Litoral Norte

O domingo começa chuvoso na região. Aberturas de sol são esperadas à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Capão da Canoa, a mínima atinge os 22ºC e a máxima, 25ºC.

Litoral Sul

O dia terá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 23ºC e 26ºC.

Região Central

É esperado sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 22ºC e, a máxima, de 32ºC.

Região Noroeste

O domingo terá sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 22ºC e 34ºC.

Região Norte

O dia será de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Em Passo Fundo, a mínima será de 20ºC e a máxima, de 31ºC.

Região Sul

A previsão do tempo indica que o domingo será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Canguçu, a mínima será de 20ºC e a máxima, de 28ºC.

Serra

Sol com algumas nuvens e chuva passageira são esperados para a região. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 19ºC e 30ºC.