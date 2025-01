RS tem cinco cidades entre as mais quentes do Brasil neste sábado

Em Porto Alegre, termômetros atingiram 32ºC. No domingo, a tendência é que eles subam para 33ºC. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul teve cinco cidades entre as mais quentes do Brasil neste sábado (18), conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Quaraí, na Fronteira Oeste, foi a cidade gaúcha com temperatura mais elevada: 39,6°C, dividindo a segunda posição nacional com Amambai, no Mato Grosso do Sul.

Outras cidades do RS que enfrentaram o calor extremo foram São Borja, 38,9°C; Uruguaiana, 38,9°C; Santiago, 37,5°C; e Alegrete, com 36,9°C, de acordo com medição do Inmet.

Esse calorão é causado por uma massa de ar quente formada sobre a Argentina, que se projeta nas regiões próximas à fronteira com o Brasil.

Ele deve persistir até domingo (19). Já na segunda-feira (20), segundo a Climatempo, já há indicativo da entrada de uma frente fria sobre o território gaúcho interrompendo o período de calor intenso.

Calor em Porto Alegre

Na capital gaúcha, os termômetros marcaram 32°C neste sábado, abaixo dos 35,7°C registrados na sexta-feira (17), a maior temperatura em dois meses, conforme o Climatempo.

Para este domingo (19), a previsão é de um leve aumento na temperatura, com máxima prevista de 33°C.

Onda de calor no Brasil

Além do Rio Grande do Sul, Estados como Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo enfrentaram temperaturas extremas.

Porto Murtinho (MS) liderou o ranking nacional, com 40,7°C. No Rio de Janeiro, Niterói registrou 39,1°C e Duque de Caxias, 38,9°C. Calor intenso também ocorreu no Espírito Santo: na cidade de Alegre, termômetros marcaram 37,5°C.

As 10 maiores temperaturas no Brasil neste sábado

Ranking foi repassado pela Climatempo com base nas medições do Inmet. Confira:

40,7°C – Porto Murtinho (MS)

Porto Murtinho (MS) 39,6°C – Amambai (MS) e Quaraí (RS)

Amambai (MS) e 39,1°C – Niterói (RJ)

Niterói (RJ) 38,9°C – São Borja (RS) , Uruguaiana (RS) , Duque de Caxias (RJ)

, , Duque de Caxias (RJ) 38,6°C – Rio de Janeiro (RJ)

Rio de Janeiro (RJ) 37,5°C – Santiago (RS) , Alegre (ES)

, Alegre (ES) 37,2°C – Silva Jardim (RJ), Marechal Cândido Rondon (PR)

Silva Jardim (RJ), Marechal Cândido Rondon (PR) 37,0°C – Seropédica (RJ), Rio Claro (RJ), Indaial (SC)

Seropédica (RJ), Rio Claro (RJ), Indaial (SC) 36,9°C – Alegrete (RS)

36,7°C – Foz do Iguaçu (PR)