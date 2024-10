O governo federal abriu consulta pública para receber sugestões a serem adotadas na Estratégia Nacional de Adaptação do Plano Clima, com foco nas mudanças climáticas. A primeira proposta, desenvolvida pelos ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com coautoria de outras 25 pastas, está disponível na plataforma Brasil Participativo.