Eleitores de cinco municípios gaúchos voltam às urnas neste domingo (27) para o segundo turno das eleições de 2024. Conforme o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), esta etapa do pleito colocará em operação 7.019 urnas eletrônicas, incluindo as reservas, em 828 locais de votação do Estado.