A seca na Amazônia revelou dois novos canhões de bronze e uma bala de formato esférico, pertencentes ao antigo Forte de São Francisco, obra portuguesa do século 18. A construção, que se deteriorou após uma forte enchente em 1932, ficava localizada na margem do Rio Solimões, em Tabatinga (AM), a 1.106 quilômetros de Manaus.