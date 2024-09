Porto Alegre lança Plano de Ação Climática para reduzir emissão de gases do efeito estufa e diminuir impactos de eventos extremos

O relatório final do Plano de Ação Climática (Plac) de Porto Alegre foi divulgado na manhã desta quinta-feira (26) pela prefeitura da Capital, no novo Centro de Monitoramento e Contingência Climática. O documento traz 30 ações para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, diminuindo os níveis de poluição, além de fortalecer a resiliência climática, preparando a cidade para eventos climáticos extremos.