Fumaça deve afetar municípios da Fronteira Oeste e Noroeste na madrugada de quinta-feira

Além da presença da pluma, haverá instabilidade no Estado. Com isso, pode ser observada chuva preta e com fuligem em algumas regiões

18/09/2024 - 18h48min Atualizada em 19/09/2024 - 05h37min