Ainda operando com superlotação, as emergências de Porto Alegre registraram redução no movimento nesta segunda-feira (16). A prefeitura de Porto Alegre considera que a melhora na qualidade do ar nos últimos dias é um dos principais fatores que explicam a diminuição. Nos últimos dias, a poluição gerada pelas fumaças dos incêndios florestais de outros estados do Brasil agravou a procura de atendimento por doenças respiratórias.