Após dias cinzentos com o céu encoberto pela fumaça dos incêndios que atingem o Brasil e países vizinhos, o Rio Grande do Sul voltou a ter um horizonte azul. Dados do Serviço de Monitoramento Atmosférico do Copernicus, ligado à Agência Espacial da União Europeia (ESA), mostram baixa concentração de aerossóis sobre o Estado nesta segunda-feira (16). Com impacto direto na qualidade do ar, a melhora é observada desde sábado (14).