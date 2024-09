A qualidade do ar de Porto Alegre teve melhora significativa neste domingo (15), segundo painel do site suíço IQAir. O índice da Capital marca 37, abaixo dos 58 apresentados no sábado (14) e muito menor do que os 171 de sexta-feira (13). Contudo, a tendência é que volte a piorar a partir da próxima quinta-feira.