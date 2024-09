O sol com tons alaranjados em contraste com o céu cinza tem chamado a atenção dos moradores de Porto Alegre nos últimos dias. Conforme Guilherme Borges, da Climatempo Meteorologia, a condição se dá pela interação dos raios solares com a fumaça originada nas queimadas florestais que chegou ao RS. Quanto maior a inclinação dos raios, mais forte é a tonalidade.