O céu de Porto Alegre amanheceu com tons avermelhados nesta quarta-feira (4). A tonalidade do Sol, que chamou a atenção dos porto-alegrenses, é resultado da formação de uma pluma de fumaça oriunda dos incêndios que atingem diferentes Estados brasileiros e países vizinhos como Argentina, Bolívia e Paraguai, que circula sobre todo o Rio Grande do Sul.