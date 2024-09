O período de seca que afeta diferentes Estados brasileiros e dificulta o controle das queimadas na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal vem gerando impactos em áreas não atingidas diretamente por esses problemas. Um exemplo é a fumaça que tem sido vista no Rio Grande do Sul desde agosto. As situações podem ter outros reflexos futuros, ainda difíceis de prever.