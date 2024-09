A fumaça dos incêndios que atingem diferentes Estados do Brasil e países vizinhos como Argentina, Bolívia e Paraguai, retornou ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira (3). Moradores de todo o território gaúcho, especialmente da metade Norte, devem observar o céu mais acinzentado ao longo do dia. Fenômeno deve se intensificar durante a próxima quarta-feira (4).