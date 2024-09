O Rio Grande do Sul já registra o fenômeno da chuva preta em decorrência da fumaça que encobre o Estado, proveniente das queimadas nas regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil, na Bolívia, no Paraguai e na Argentina. Cidades do Sul e da Campanha, como Arroio Grande, São Lourenço do Sul, Pelotas, São José do Norte, Canguçu, Bagé e Rio Grande, observaram a ocorrência dessa precipitação.