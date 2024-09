Poluição Notícia

Quais regiões do RS poderão receber chuva preta? Meteorologistas respondem

Embora não haja precisão para projetar exatamente as cidades que terão o fenômeno, é possível que se verifique a água com fuligem em várias cidades do Estado nos próximos dias

11/09/2024 - 12h30min