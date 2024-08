Depois de um amanhecer de sábado congelante, a madrugada e a manhã deste domingo também foram geladas em todo o Rio Grande do Sul. Conforme estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre 0h e 7h, pelo menos, 10 cidades tiveram temperaturas mínimas abaixo de 2ºC. São José dos Ausentes registrou negativa, com -1,8ºC.