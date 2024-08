Em meio à estiagem, ao calor extremo e aos incêndios que afetam pelo menos 34 cidades no interior de São Paulo, o estado registrou entre quinta-feira (22) e sexta-feira (23) um total de 2.316 focos de incêndio. Esse número é quase sete vezes maior do que o total registrado em todo o mês de agosto do ano passado, que foi de 352 incidentes. Informações do Portal g1.