O sábado (24) amanheceu gelado em Canguçu, na Região Sul, e em Livramento, na Fronteira, que registraram a menor temperatura do Rio Grande do Sul nesta madrugada, com 1,9ºC, segundo dados das estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura ficou abaixo de 2ºC também em Quaraí e São José dos Ausentes (confira a lista abaixo).