Apesar de não passar sobre o Brasil, a presença de um ciclone extratropical no Oceano Atlântico, que circula próximo à costa da Argentina e Uruguai, impulsiona os efeitos da onda de frio que avança sobre os Estados. Cinco municípios gaúchos amanheceram com temperatura negativa nesta terça-feira (13). Já São Paulo registrou sua mínima mais baixa desde 2011, com 7ºC no início da manhã.