Com mínima de 0,9ºC, Vacaria, na Serra, teve o amanhecer "mais gelado" do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (12) – pelo menos nos termômetros. No entanto, a impressão de frio pode ter sido mais intensa em Cambará do Sul, também na Serra. Por lá, a temperatura foi de 1ºC, mas a sensação térmica de - 6,1ºC. A percepção do calor e do frio está atrelada a fatores que vão além da temperatura do ar, explicam meteorologistas.