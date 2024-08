Com -1,8ºC nos termômetros, Vacaria teve o amanhecer mais frio do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (13), pelo segundo dia consecutivo. A umidade do ar e a intensidade do vento deixaram a sensação térmica ainda mais baixa no município da Serra: -4,9ºC. Outras quatro cidades gaúchas também registraram termômetros abaixo de 0ºC nesta manhã (veja a lista ao fim da matéria).