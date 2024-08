Apesar da semana começar com temperaturas baixas e registros de chuva congelada na noite do domingo (11) em Caxias do Sul, a previsão para os próximos dias é de clima seco, com elevação nas temperaturas na maioria das cidades da Serra. Segundo a Climatempo, as máximas podem chegar aos 25°C em Caxias na sexta-feira (16).