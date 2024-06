O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), serviço oficial de meteorologia do Brasil, deve começar a trabalhar de forma reduzida a partir de sábado (15). Segundo a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público (Condsef), funcionários terceirizados serão desligados e a equipe ficará menor. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) informou que a continuidade e a eficácia dos serviços do Inmet estão entre as prioridades da pasta.