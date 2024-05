A forte chuva e a alarmante elevação dos rios no Rio Grande do Sul colocou em evidência um profissional pouco conhecido. Em meio à apreensão e, depois, ao caos, os hidrólogos se tornaram fontes essenciais para traduzir as razões do fenômeno e, sobretudo, projetar o que ainda está por vir. Se fosse possível condensar a função em uma expressão, o hidrólogo é uma espécie de “mestre das águas”, responsável por compreender todo o ciclo deste recurso natural.