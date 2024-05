Diante da maior catástrofe climática vivenciada na história do Rio Grande do Sul, a profissão de meteorologista se mostra, cada vez mais, imprescindível à sociedade e ao planejamento urbano. Apesar do crescimento da demanda por esses profissionais, apenas 13 universidades ofertam tal formação no país. A disponibilidade de mais mão de obra esbarra ainda na baixa procura pela especialidade, com a exportação de talentos.