Moradores de Pelotas, no sul do Estado, afirmam ter sentido um tremor no final da tarde de quinta-feira (27). No início da tarde desta sexta-feira (28) o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo confirmou que o evento foi um terremoto. Além da sensação do solo estar estremecendo, também foi relatado um som alto em diversos bairros do município. A Defesa Civil do RS afirmou nesta sexta que houve ocorrência de evento sísmico.