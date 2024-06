Em alerta Notícia

Terremoto de magnitude 7,2 na escala Richter atinge o Peru

Epicentro do fenômeno sísmico ocorreu a 2 quilômetros do litoral do país. Não há registro de estragos ou feridos em decorrência do tremor

28/06/2024 - 07h05min Atualizada em 28/06/2024 - 07h36min