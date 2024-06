Em La Paz

Governo boliviano anuncia prisão de 17 suspeitos de envolvimento em tentativa de golpe de Estado

Soldados e blindados ocuparam a Praça Murillo, no centro da capital do país, onde está localizada a sede presidencial. Um tanque tentou derrubar uma porta metálica do palácio e, em seguida, o general Juan José Zúñiga, então comandante do exército, entrou no edifício. Ele foi detido

27/06/2024 - 15h24min Atualizada em 27/06/2024 - 17h06min