Crise política Notícia

Quem é Juan José Zúñiga, militar por trás da tentativa de golpe na Bolívia

General do Exército declarou durante tentativa de invasão ao palácio do governo boliviano que membros das forças armadas pretendiam "reestruturar a democracia" no país, e exigiu a libertação dos opositores presos. Horas depois, foi levado sob custódia com transmissão ao vivo na televisão boliviana

27/06/2024 - 12h18min Atualizada em 27/06/2024 - 17h10min