Relações estrangeiras

Governo do Brasil condena tentativa de golpe na Bolívia e manifesta apoio a Luis Arce

Em rede social, Lula afirmou que "a posição do Brasil é clara"; o presidente também convocou uma reunião de emergência no Palácio do Planalto

26/06/2024 - 18h39min Atualizada em 26/06/2024 - 20h46min