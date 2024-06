Dmae prevê que vento Sul possa elevar o nível do Guaíba em Porto Alegre

O vento que sopra de Sul para o Norte tem dificultado o escoamento do Guaíba na Lagoa dos Patos, em Rio Grande, no sul do Estado. O efeito é sentido diretamente em Porto Alegre, onde o nível atingiu a marca de 3m37cm na manhã desta segunda-feira (24) e pode superar a cota de inundação nos próximos dias por conta da mudança na direção do vento, conforme observou o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto, Maurício Loss, em entrevista ao Gaúcha Mais desta segunda-feira.