“Felizmente, sim”, disse o meteorologista Marcelo Schneider, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao ser questionado pelo apresentador Leandro Staudt da Rádio Gaúcha se o “pior momento” da crise climática que atinge o Rio Grande do Sul desde o fim de abril já passou. Schneider projetou tempo predominante seco no Estado pelos próximos 10 dias, com ocorrência de chuva apenas uma vez no período.