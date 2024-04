Uma região de alta pressão favorece a formação da quarta onda de calor do ano no Brasil, alcançando parte do RS. Desta vez, o fenômeno começará a afetar áreas do Mato Grosso do Sul e Paraná e, lentamente, migrará para o leste do Sudeste do país, onde ficará estacionado atuando como um bloqueio atmosférico, dificultando a chegada de frentes frias para o Centro-Oeste e Sudeste. No Rio Grande do Sul, essa onda afetará as Missões, o Norte e a Serra, onde a temperatura deve variar entre 3°C e 5°C acima da média para o período de 22 de abril a 2 de maio.