A quarta-feira (7) será de tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul, com o sol brilhando forte e os termômetros alcançando altas marcas, principalmente no interior do Estado. Isso ocorre por conta da atuação de uma área de alta pressão no território gaúcho, que dificulta a formação de nuvens carregadas. Além disso, a baixa umidade do ar também contribui para esse cenário.