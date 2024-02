O fim de semana será marcado pela chegada de uma frente fria no RS. No sábado (24), o sol aparece ao longo do dia, mas há previsão de pancadas de chuva na Região Metropolitana, na Região Central, na Fronteira Oeste, nas Missões, no Norte e na Serra. No Sul, a condição é de chuva, muita nebulosidade e poucas aberturas de sol. Atenção para rajadas de vento de até 50km/h no Litoral Norte e 70km/h no Litoral Sul. No domingo (25), as condições do tempo seguem iguais. A temperatura, apesar da chegada da frente fria, não deverá cair tanto. Porém, a sensação de abafamento diminui.