A instabilidade persiste no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (11). A circulação de vento úmido, combinada com o deslocamento de uma nova frente fria, favorece a formação de nuvens carregadas. Será um dia com muita nebulosidade e poucas aberturas de sol, com chuva volumosa e frequente em todas as regiões gaúchas. Além da chuva, são esperadas rajadas de vento de forte intensidade, exigindo atenção para os municípios.