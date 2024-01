Centenas de milhares de pessoas na ilha francesa da Reunião se abrigaram em suas casas nesta segunda-feira (15), diante da passagem do ciclone Belal que já deixou um morto nesse território do Oceano Índico. Embora as autoridades tenham ativado o nível de alerta mais alto na manhã desta segunda, devido ao "perigo iminente" representado pelo ciclone, finalmente rebaixaram-no em um grau sete horas depois.