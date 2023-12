O ano de 2023 será o mais quente já registrado na história, mostram dados recolhidos pelo observatório europeu Copernicus, de acordo com divulgação feita nesta quarta-feira (6). As informações coincidem com a realização da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP28) em Dubai, onde são discutidas as questões relacionadas aos impactos dos combustíveis fósseis.