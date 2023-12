A COP28 iniciou nesta terça-feira (5) a grande discussão sobre quando e como acabar com a dependência dos combustíveis fósseis, com um projeto de comunicado em aberto, ao mesmo tempo que um grupo de cientistas alerta que o mundo pode superar a barreira de aquecimento de +1,5ºC em sete anos. A conferência de todos os recordes, com mais de 80 mil delegados inscritos, tem pela frente dois dias de negociações intensas, segundo diversas fontes.