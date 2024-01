Na quinta-feira (18), a chuva dará uma trégua em parte do Rio Grande do Sul após a instabilidade dos últimos dois dias. O tempo fica estável na Fronteira Oeste e na Região Central, onde o sol brilha entre algumas nuvens. Na Campanha e no Sul, o céu ficará nublado, com possibilidade de garoa. Mas há áreas onde a chuva pode aparecer.