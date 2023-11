A vazão de água das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, registrou 11,9 milhões de litros de água por segundo nesta quinta-feira (2). O número diminuiu em relação ao dia anterior, mas ainda está 7,9 vezes maior do que a média normal — de 1,5 milhão de litros de água por segundo. A situação é resultante das fortes chuvas recentes na bacia do Rio Iguaçu, a maior dos últimos anos.