Depois de alcançar a sua maior vazão dos últimos anos, o volume das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, registrou 14 milhões e 600 mil litros d’água por segundo, nesta quarta-feira (1). Esse número é 9,7 vezes maior do que a média, que é de 1,5 milhão de litros de água por segundo. O aumento é resultante das fortes chuvas na bacia do Rio Iguaçu nos últimos dias.