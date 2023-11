A vazão de água das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, registrou 10,5 milhões de litros de água por segundo nesta sexta-feira (3). Em queda desde segunda-feira (30), quando o grande escoamento chegou a bater 24,2 milhões de litros de água por segundo, a tendência agora é de que um período sem chuva estabilize a quantidade de água na bacia do Rio Iguaçu.