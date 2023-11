A maior seca dos últimos 121 anos que atinge a Região Amazônica revelou quatro sítios arqueológicos, três deles até então desconhecidos, em distintos pontos do Estado do Amazonas. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) divulgou que instituiu um plano emergencial para documentar, fiscalizar e registrar os bens inéditos, que se somam ao sítio Ponta das Lajes, em Manaus, exposto pela segunda vez, a primeira desde a estiagem de 2010 na região.