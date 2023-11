A onda de calor que atinge diversas regiões do Brasil fez os termômetros, novamente, baterem recorde nesta quinta-feira (16). De acordo com dados provisórios divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital mais quente do país foi Cuiabá, no Mato Grosso, que registrou 40,3ºC. Este foi o 11º dia consecutivo com temperatura igual ou acima de 40°C em novembro na cidade.