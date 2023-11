Com 18 quilômetros de orla, o principal cartão postal de Belo Horizonte, em Minas Gerais, vive um desastre natural. Devido à onda de calor que atinge o Brasil, nos últimos três dias a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura recolheu 694 peixes mortos na lagoa da Pampulha. As informações são do portal O Tempo.