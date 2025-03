RS tem alerta para chuva intensa em municípios da divisa com Santa Catarina

Entrou em vigor às 9h40min desta terça-feira (11) um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que indica possibilidade de chuva intensa em municípios da divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina.

Válido até as 10h de quarta-feira (12), o comunicado tem grau de severidade amarelo — o menor na classificação de risco do Inmet. O alerta aponta "perigo potencial" de precipitação entre 20 e 30 milímetros por hora na área.

As rajadas de vento podem chegar a 60 km/h, com volume de chuva de até 50 milímetros ao fim do dia. Municípios como Erechim, no Norte, Vacaria, na Serra, e Torres, no Litoral Norte, estão contemplados no alerta.