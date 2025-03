Alívio com os dias contados: nova massa de ar quente deve atingir o RS na próxima semana

Temperatura seguirá amena nos próximos dias. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Iniciada no domingo (9) e celebrada por muitos gaúchos, a trégua no calorão está com dias contados. Isso porque uma nova massa de ar quente deve atingir o Rio Grande do Sul na próxima semana, trazendo novamente máximas acima dos 35°C.

Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), afirma que o evento meteorológico deve se estabelecer a partir da segunda quinzena de março, entre os dias 17 e 24. A massa de ar fará com que as máximas fiquem bastante acima da média — que neste mês costuma variar entre 28°C e 29°C nas áreas mais quentes do Estado.

— Se vamos ter uma nova onda de calor, ainda está cedo para dizer, mas devemos ter um novo período quente neste mês de março ainda. A temperatura deve ser bastante alta, especialmente na metade Oeste, se aproximando e até mesmo passando de 35°C novamente — comenta.

A previsão ainda não é capaz de apontar, contudo, qual será a duração dessa massa de ar. Podem ser dois dias mais quentes, com máximas altas pontuais, ou um período um pouco mais prolongado, com termômetros elevados em todo o RS, pondera Lopes. Para ser considerada uma onda de calor, a temperatura tem que permanecer 5°C acima da média por mais de cinco dias.

Semana de alívio

Mas até o retorno do calorão, os gaúchos poderão aproveitar uma temperatura mais amena — com algumas exceções — ao longo de uma semana. O meteorologista comenta que há o estabelecimento de um ar mais frio sobre o Estado, com rajadas de vento vindas do Sul, que deve permanecer nos próximos dias.

De acordo com Lopes, a chuva deve retornar na terça-feira (11) principalmente na metade Norte, incluindo a Serra e parte da Região Metropolitana:

— Há possibilidade de chuva até mesmo forte localmente, mas é um cenário com baixo risco de temporais. Pode ter alguns acumulados mais altos pontualmente, mantendo a temperatura mais amena, sem esquentar muito.

No Oeste e na região da Campanha, a terça-feira deve ser mais quente, já que o sol predomina e o ar estará mais seco. Isso favorecerá, portanto, uma grande amplitude térmica durante o dia, com máximas se aproximando dos 30°C em cidades como Uruguaiana e Alegrete.

Instabilidade

O cenário de tempo mais instável avança para o restante do Rio Grande do Sul na quarta-feira (12), quando uma nova frente fria se aproxima do território gaúcho. Antes, há um novo aquecimento e as máximas podem passar um pouco dos 30°C, especialmente no Oeste e no Noroeste.

— A frente fria deve trazer esse tempo mais instável entre quarta e quinta-feira (13) para uma região que antes estava com tempo mais frio, que é a fronteira com o Uruguai, o Centro e o Sul. Mas é pouca chuva, com acumulados baixos, inferiores a 15 milímetros na maioria das localidades — esclarece Murilo

Na quinta-feira (13), a frente fria avança e traz um novo declínio na temperatura, sobretudo no começo do dia. Na sexta-feira (14), por exemplo, as mínimas devem ficar abaixo de 15°C em grande parte do Estado, enquanto as máximas permanecem perto dos 25°C. Nas áreas próximas à Argentina, os termômetros podem se aproximar dos 30°C, ficando entre 28°C e 29°C.