Prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para ocorrer até a virada de sexta-feira (17) para sábado (18), a onda de calor que persiste no país, teve mais um capítulo nesta quarta-feira (15). Atingindo, principalmente, as regiões do Centro-Oeste e do Sudeste, o aquecimento fez com que as marcas mais altas do dia fossem registradas em Minas Gerais. O município de São Romão marcou 43,4ºC.